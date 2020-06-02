COVID-19: за сутки в России выявили еще 8 863 случая заражения

За все время наблюдения, по официальным данным, в России вылечились 186 985 человек, заразившихся коронавирусной инфекцией.

Еще 8 863 новых случая заражения COVID-19 зафиксировали за сутки в России. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с эпидемией во вторник, 2 июня.

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Всего с начала эпидемии в стране был зарегистрирован 423 741 случай инфицирования, проведено более 11,1 миллионов тестов для выявления коронавируса.

Больше всего новых случаев COVID-19 выявлено в Москве (2286), Московской области (732) и Санкт-Петербурге (376).

За прошедшие сутки 182 человека скончались от последствий заражения.Количество летальных исходов выросло до 5037.

За все время наблюдения, по официальным данным, вылечились 186 985 человек, 11 108 из них были выписаны в течение прошедших суток.

В понедельник, 1 июня, в Москве были разрешены прогулки на свежем воздухе, вновь открылись парки, а также некоторые магазины и предприятия. Прогулки можно совершать в любое время с 9 до 21 часа, не чаще трех раз в неделю — дважды в будни и один раз в выходные. Для каждого дома было составлено расписание прогулок, ознакомиться с которым можно на сайте московской мэрии.

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