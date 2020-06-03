Более 400 иностранных деятелей науки и культуры подписались за Юрия Дмитриева

Более 400 деятелей культуры и ученых из Европы и США подписали обращение с требованием немедленно освободить историка, главу карельского отделения «Мемориала» Юрия Дмитриева. Письмо будет зачитано на ближайшем заседании по его делу.

Реклама Читать далее

В письме, которое составлено на английском и итальянском, и перевод которого можно почитать на сайте «Мемориала», говорится о неоценимом вкладе Дмитриева в изучение истории ГУЛАГа, в сохранение памяти о тысячах людей, расстрелянных и погибших в карельских лагерях.

Затем в послании пересказывается история преследования Дмитриева по обвинению в «изготовлении детской порнографии». Авторы письма напоминают, что 5 апреля 2018 года, после долгого процесса, все время которого Дмитриев провел в заключении, Петрозаводский городской суд признал историка невиновным по всем статьям. Об этом же говорят и «показания экспертов и свидетелей защиты». Тем не менее, в июне 2018 года Верховный суд Республики Карелия отменил оправдательный приговор, после чего Дмитриева опять отправили за решетку, где он до сих пор находится, ожидая исхода второго процесса.

Историку может грозить до 20 лет лишения свободы.

«Мы присоединяемся к российской интеллигенции, к сотням российских активистов и рядовых граждан, которые уже выступили в поддержку Юрия Дмитриева и других людей, подвергнутых аресту и травле за работу по сохранению советской истории» и «призываем немедленно освободить Дмитриева из-под стражи», — заявили авторы «западного» обращения.

Как сообщает «Мемориал, адвокат Виктор Ануфриев намерен представить это письмо в Петрозаводском городском суде на очередном заседании по делу Дмитриева, которое назначено на 15 июня.

Среди 400 с лишним подписантов письма в поддержку Дмитриева — Джон Максвелл Кутзее, лауреат Нобелевской премии 2003 года (Австралия), Алисса Валлес, поэт, старший преподаватель Центра еврейских исследований им. Эли Визеля, Бостонский университет (США), Джули Кертис, профессор русской литературы в Оксфордском университете (Великобритания), Марко Травальини, журналист и писатель (Италия), итальянские депутаты Лиа Квартапелле и Дженнаро Мильоре, директор Исследовательского центра демократического развития имени Сахарова Роберт ван Ворен, а также десятки специалистов по истории ГУЛАГа.

Напомним, в начале мая письмо в поддержку Дмитриева подписали около 200 российских ученых, преподавателей, деятелей культуры.

«Мы уверены, что обвинения, выдвинутые против Юрия Дмитриева, несправедливы и должны быть сняты в ходе судебного разбирательства. Но пусть он дождется решения суда в безопасности», — говорилось в письме, которое было опубликовано в «Новой газете» накануне очередного судебного заседания. Подписанты напомнили, что в СИЗО-1 Петрозаводска, где содержится историк, выявлены случаи заражения коронавирусом, а для 64-летнего Дмитриева «риск серьезных, возможно, смертельных осложнений чрезвычайно велик».

Тем не менее, 7 мая Верховный суд Карелии отказался изменить меру пресечения и оставил Дмитриева в СИЗО до 25 июня.

27 мая Евросоюз выступил с заявлением по делу Юрия Дмитриева. В нем, как и в заявлении, сделанном 21 мая на Постоянном совете ОБСЕ, содержится призыв немедленно освободить историка, преследуемого по «сфабрикованным обвинениям».

Петиции за освобождение Юрия Дмитриева также открыты для подписания всеми желающими на платформах Change.org и Avaaz.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться