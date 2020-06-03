В России выявили более 430 тысяч заражений коронавирусом

В России от последствий коронавируса, согласно официальным данным, скончались более пяти тысяч человек

В России за последние 24 часа выявили 8536 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом в среду, 3 июня, сообщили в Оперативном штабе. Согласно официальным данным, всего число подтвержденных случаев COVID-19 с начала эпидемии превысило 430 тысяч. 5215 человек скончались.

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По данным санитарных властей страны, более чем у 38% носителей коронавирусной инфекции не было симптомов болезни. Больше всего новых случаев выявили в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Свердловской области. COVID-19 за сутки подтвердили у пациентов в 84 российских регионах.

За 24 часа в России зафиксировали 178 смертей от последствий COVID-19. Из них 61 человек скончался в Москве, 20 — в Московской области, 17 — в Санкт-Петербурге, 16 — в Дагестане. Общее число жертв коронавирусной инфекции составило 5215 человек.

Накануне в России от последствий болезни умерли 182 человека. 1 июня президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с COVID-19 в России «постепенно стабилизируется», и это позволит провести голосование по поправкам к Конституции 1 июля.

Отметим, что в Бразилии за последние сутки от COVID-19 скончались 1262 человека. Как сообщает Министерство здравоохранения страны, это наибольший показатель смертности за 24 часа с начала эпидемии коронавирусной инфекции. Всего число жертв COVID-19 там превысило 30 тысяч. При этом накануне в стране начали первый этап снятия карантинных мер. В Рио-де-Жанейро во вторник открылись непродовольственные магазины, а возвращение «к обычной жизни» власти ожидают там к августу.

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