В России за сутки выявили еще 8 831 случай заражения коронавирусом

Скорая помощь госпитализирует пациента с подозрением на коронавирус в Твери

В России за сутки диагностированы 8 831 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в пятницу утром, 4 июня, сообщает Оперативный штаб по борьбе с эпидемией. От последствий COVID-19 за последние 24 часа умерли 169 человек.

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Общее число подтвержденных случаев достигло 441 108 человек. По официальным данным, число выздоровевших за последние сутки составило 8 666 человек. Общее число выздоровлений с начала эпидемии достигло 204 623 человека, сколько из них проходили лечение в больницах, не уточняется.

За сутки с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались 169 пациентов. Общее число жертв эпидемии достигло 5 384 человек.

Больше всего новых случаев коронавируса за последние сутки выявлено в Москве (+1 998), в Московской области (+767), в Санкт-Петербурге (+375), в Нижегородской (+319) и Свердловской областях (+298). По данным Роспотребнадзора, за сутки было сделано 307 тысяч тестов на коронавирус. Всего с начала эпидемии в России провели более 11,7 млн тестов.

По данным Университета Джонса Хопкинса, число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 6,5 миллионов человек. Общее число жертв пандемии составляет 385 947 человек.

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