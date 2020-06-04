Из-за вспышки коронавируса в Северодвинске власти закроют город на карантин

Фото для иллюстрации. Скорая помощь в Твери. 29 мая 2020 г.

Город Северодвинск в Архангельской области закрывается с 6 июня на карантин из-за вспышки коронавируса на военных заводах. Об этом в четверг, 4 июня, объявило правительство Архангельской области. Очаги распространения коронавирусной инфекции выявлены на оборонных предприятиях «Звездочка» и «Севмаш».

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Ограничения начнут действовать с полуночи 6 июня и до особого распоряжения. На въездах и выездах из города будут оборудованы контрольно-пропускные пункты. Будет ограничено автобусное и железнодорожное сообщение внутри города и в пригородах.

Исключение будет сделано для передвижений по профессиональной необходимости или по медицинским показаниям. Для проезда потребуется предоставить документы, подтверждающие такую необходимость.

Государственных и муниципальных служащих рекомендовали перевести на удаленную работу сотрудников, живущих в Северодвинске, а работающих за пределами города. 30 мая в городе ввели обязательное ношение масок в общественных местах.

В Северодвинске, население которого составляет примерно 180 тысяч человек, по данным на 3 июня, было диагностировано 1195 случаев заражения. Суточный прирост составил более ста человек.

В конце мая в региональном Роспотребнадзоре сообщили, что статистика распространения коронавируса в Северодвинске почти на 47% выше, чем в среднем по Архангельской области.

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