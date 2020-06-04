Свидетелю Иеговы из Ялты суд заменил штраф на шесть лет колонии

Верховный суд Крыма приговорил к шести годам колонии свидетеля Иеговы из Ялты Артема Герасимова. Об этом в четверг, 4 июня, сообщает «Крымская правозащитная группа».

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Таким образом суд удовлетворил апелляцию прокуратуры, оспорившей решение Ялтинского городского суда, который в марте приговорил Герасимова к 400 тысячам рублей штрафа.

Герасимова признали виновным по делу об организации деятельности экстремистской организации и взяли под стражу в зале суда. Уголовное преследование в его отношении началось 20 марта 2019 года.

Накануне, 3 июня, в Псковском городском суде сторона обвинения запросила для 61-летнего свидетеля Иеговы Геннадия Шпаковского 7,5 лет колонии общего режима и ограничением свободы на срок в 1,5 года по обвинению в организации и финансировании деятельности экстремистской организации. Оглашение приговора назначено на 8 июня.

В 2017 году Верховный суд РФ признал «Свидетелей Иеговы» экстремисткой организацией и запретил ее деятельность на территории России. По данным правозащитного центра «Мемориал», сегодня в России в уголовном порядке преследуются более 330 свидетелей Иеговы.

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