«Такая авария не должна была случиться». В Норильске вылились 20 тысяч тонн дизельного топлива

В Норильске в результате утечки из резервуара на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании, которая принадлежит «Норникелю», в реки и в почву вылились 20 тысяч тонн дизельного топлива. Токсичные вещества уже попали в воду и движутся в сторону Карского моря. Экологи называют утечку беспрецедентной: по их мнению, последствия катастрофы будут ощущаться годами. Русская служба RFI обсудила аварию с экспертами Greenpeace.

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Василий Яблоков, руководитель климатического проекта российского отделения Greenpeace:

Это крупнейший разлив нефтепродуктов в арктической зоне за полярным кругом. Мы сравниваем его с крушением танкера «Эксон Валдиз» на Аляске (24 марта 1989 года танкер Exxon Valdez налетел на риф в заливе Аляски, что спровоцировало одну из крупнейших утечек в истории США, следы разлившихся тогда нефтепродуктов находили в 2010 г., — прим. RFI). Там были сопоставимые объемы, и мы видим, какие усилия и сколько времени потребовалось на ликвидацию той аварии.

Сейчас 20 тысяч тонн дизеля продолжают двигаться к Карскому морю. А проблема дизельного топлива в том, что оно очень токсично и может глубоко проникать в окружающую среду. Сейчас оно уже осаждается на дно, смешивается с донными отложениями. Уборка в дальнейшем будет крайне осложнена.

В будущем все может быть гораздо хуже, если не будут приняты беспрецедентные меры по уборке. Для этого введен режим федеральной чрезвычайной ситуации. Нужно стянуть как можно больше сил для откачки загрязненной воды, уборки грунта, чтобы пятно не распространялось дальше. Какие-то остатки будут в любом случае — их уже сложно убрать. Они будут отравлять водную систему и все живое, что там находится.

Восстановление природы будет идти крайне медленно. Это арктическая зона, там крайне низкий уровень биологической активности. Говорить о возврате экосистем, которые там были и формировались тысячелетиями, не приходится.

Птицы, попадая в нефтяную пленку, дальше не могут летать, погибают, задыхаются. Рыбы не могут существовать. Растительность тоже погибнет. Дизельное топливо может попасть в подземные воды, тогда могут пострадать и люди.

Иван Блоков, директор департамента по программам, исследованиям и экспертизе российского отделения Greenpeace:

Согласно нашему законодательству, планы ликвидации подобной аварии должны быть у предприятия. Однако, как рассказал представитель компании, в плане такая авария вообще предусмотрена не была.

После предприятия должно действовать МЧС. Однако единственное, что сейчас можно сделать — это откачка огромного количества смеси воды с дизельным топливом. К сожалению, емкости для откачки такого объема жидкости на месте не существует. Для того, чтобы вырыть огромный котлован, изолировать его и немедленно начать откачку, нужна тщательно согласованная работа ведомств и огромное количество людей.

Учитывая то, как сообщали об аварии, сколько времени доходила информация, я не уверен, что это будет сделано. Тем более сейчас МЧС сообщает, что планирует привести туда емкости объемом 16 тысяч кубических метров. Для того, чтобы откачать весь объем смеси, этого будет явно недостаточно.

Если бы реакция последовала быстрее, можно было бы более оперативно собрать средства, перебросить людей. Представьте себе — это крайний север, туда доставка производится только на самолетах. Может быть, туда могут долететь вертолеты, но, как мне известно, с этим есть проблемы. И туда нужно доставить технику, которой должен управлять квалифицированный персонал.

Ситуация в Норильске аналогична лесным пожарам. Разлив топлива можно остановить, если приступить к борьбе в самом начале. Потом это сделать крайне сложно.

Пока что я не вижу, чтобы ситуация ликвидировалась. Я вижу оптимистические заявления о том, что катастрофу ликвидируют за 14, 28 дней. Если мы посмотрим на аналогичные утечки, там потребовалось больше года только на частичную уборку территорий.

Когда похожая по масштабам авария произошла у берегов Аляски в 1989 году, песок на берегу продували паром, чтобы убрать нефть. Я не исключаю, что то же самое потребуется и здесь. О существовании таких установок в России я не слышал. Возможно, они и есть, но не везде. Как вы это сделаете мгновенно?

Авария такого масштаба вообще не должна была случиться. Для того, чтобы она не случилась, есть целая служба — Ростехнадзор. Без разрешения этого ведомства такой объект (хранилище топлива на ТЭЦ — RFI) функционировать не может в принципе. Примерно в 2018 году здесь это разрешение было получено. Невозможно его получить на ржавую емкость, если нормально проводится инспекция!

Я не знаю, что там происходило, не хочу никого обвинять. В первую очередь, не сработала система государственного надзора. Представителей Росприроднадзора (которые приехали на место утечки — RFI) не пускали полтора часа, судя по СМИ. Выдавали пропуск. Представляете, произошла катастрофа, а представители государственной службы оформляют пропуск? Вы о чем вообще говорите в этой ситуации?

Норильск является одним из самых грязных городов страны. Там пару лет назад выбрасывалось 10% от всего объема промышленных загрязнений страны. Сейчас чуть меньше, но все равно 6–7%. Просто испарения от дизельного топлива едва ли навредят жителям города.

Страшно будет, если это топливо начнут сжигать на воде. Это незаконно, но идея такая уже звучала. В речке (куда попало дизельное топливо — RFI) живут рыбы, которые ловят малочисленные коренные народы. Если погибнет эта рыба, на мой взгляд, ситуация будет очень серьезной.

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