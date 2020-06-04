YouTube заблокировал дискриминационный ролик РИА ФАН, пугающий россиян геями.

Агитационный ролик агентства РИА ФАН, в котором двое мужчин усыновляют ребенка из детдома, потому что поправки в Конституции не были приняты, признан нарушающим правила YouTube о дискриминационных высказываниях и удален с сервиса.

Реклама Читать далее

По сюжету, действие которого происходит в 2035 году, двое мужчин усыновляют ребенка из детского дома. Мальчику, который спрашивает: «А где моя мама?», показывают мужчину в макияже и отвечают: «Вот же она». Мужчина достает с заднего сиденья автомобиля детское платье и протягивает ребенку. Санитарки детдома плюются.

Закадровый голос говорит: «Такую Россию ты выберешь? Реши будущее страны, голосуй за поправки в Конституцию». Авторы ролика предлагают поддержать поправку к 72-й статье Конституции, закрепляющую брак как союз мужчины и женщины.

Видео было создано по заказу медиагруппы «Патриот». В нее входит информационное агентством РИА ФАН. Попечительский совет группы возглавляет бизнесмен Евгений Пригожин, с которым связывают «фабрику троллей».

Видео вызвало шквал негодования в социальных сетях. 3 июня группа активистов «Храбрая команда» запустила на платформе change.org петицию с требованием «немедленно удалить ролик, пропагандирующий ненависть к ЛГБТ+ в России».

«Мы считаем, что это видео разжигает ненависть и нарушает фундаментальные права человека. И самое страшное — дает зеленый свет массовой травле ЛГБТ+ людей», — говорится в тексте обращения. На момент публикации заметки его подписали почти 33 тысячи человек.

Издание Coda поговорило с актером, исполнившем в видео роль «мамы», Александром Филимоненко. Он заявил, что заранее не знал о сюжете ролика, а также добавил, что сам собирается голосовать против поправок.

«Я не знаю, кто заказчик ролика. Я вне политики. Но тут меня в парке задержали вчера [за нарушение режима самоизоляции], выписали штраф. Я до этого не хотел идти голосовать. Теперь решил, пойду голосовать против поправок! Беспредел, что меня задержали и штраф выписали, обманули — сказали, что просто предупреждение будет. У народа и так сейчас беда с деньгами, а власти еще и штрафуют. Я пойду голосовать против, чтобы выразить свою позицию. Хотя до этого ни разу не ходил на выборы», — рассказал актер.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию запланировано на 1 июля.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться