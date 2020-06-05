В Москве и Санкт-Петербурге снова задержали участников одиночных пикетов

В Москве и Санкт-Петербурге в пятницу, 5 июня, продолжились задержания участников одиночных пикетов в поддержку журналиста и муниципального депутата Ильи Азара. По данным проекта ОВД-Инфо, в Москве задержаны не менее 13 человек, в Петербурге — двое пикетчиков.

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Среди задержанных — автор телеграм-канала «Протестный МГУ» Дмитрий Ивано, который рассказал, что вообще не стоял в пикете, журналист Петр Рузавин, бывшие фигуранты «Московского дела» Владислав Барабанов и Самариддин Раджабов, а также другие активисты.

Ранее 5 июня Мосгорсуд сократил срок ареста Ильи Азара с 15 до 10 суток. Его арестовали также за участие в одиночном пикете в поддержку создателя паблика «Омбудсмен полиции». По подсчетам «Апологии протеста», за неделю за участие в пикетах были задержаны около 130 человек, двое отправлены под арест.

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