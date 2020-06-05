В России выявили чуть менее 450 тысяч заболевших COVID-19

Как отметили в Роспотребнадзоре, за 24 часа в России провели 320 тысяч тестов на коронавирус.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом с начала эпидемии в России приблизилось к 450 тысячам. Об этом сообщили в пятницу, 5 июня, в Оперативном штабе. Согласно официальным данным, за последние сутки в стране выявили 8726 новых случаев заболевания.

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Как отметили в Оперативном штабе, больше всего новых случаев коронавирусной инфекции зафиксировали в Москве (1855). Всего в российской столице число заболевших, которые вошли в официальную статистику, превысило 190 тысяч.

В Московской области за последние 24 часа диагноз COVID-19 поставили 762 пациентам, в Санкт-Петербурге — 378, в Нижегородской области — 330. Как отметили в Роспотребнадзоре, за 24 часа в России провели 320 тысяч тестов на коронавирус.

За сутки от последствий коронавирусной инфекции в стране скончались 144 человека. Всего число жертв коронавируса, согласно данным российских санитарных властей, составило 5 528 человек.

Накануне в России впервые с начала эпидемии объявили о закрытии города из-за вспышки коронавируса. С 6 июня соответствующие ограничения введут в Северодвинске в Архангельской области. Там очаги распространения COVID-19 выявили на военных заводах.

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