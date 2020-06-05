Мосгорсуд на треть сократил срок административного ареста Ильи Азара

Мосгорсуд сократил с 15 до 10 суток срок административного ареста журналисту и муниципальному депутату Илье Азару. Он выйдет на свободу 7 июня. Об этом сообщил в пятницу, 5 июня, адвокат «Апологии протеста» Леонид Соловьев.

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Илья Азар был осужден на 15 суток административного ареста из-за повторного нарушения законодательства о митингах (ч. 8 ст. 20.2 КоАП), после того как он вышел на одиночный пикет в поддержку создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.

После ареста Ильи Азара перед главным управлением МВД по Москве, а также в других города России, начались одиночные пикеты уже в поддержку самого журналиста. По подсчетам «Апологии протеста», за неделю за участие в пикетах были задержаны около 130 человек, двое отправлены под арест.

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