«Норникель» пообещал заплатить за ликвидацию катастрофы в Норильске

ГМК «Норильский никель» компенсирует расходы на ликвидацию разлива 20 тысяч тонн дизельного топлива в Норильске. Об этом основной владелец компании Владимир Потанин заявил президенту России Владимиру Путину во время совещания по видеосвязи. По словам бизнесмена, для того, чтобы справиться с последствиями аварии, не потребуется «ни одного рубля бюджетных средств». Стоимость работ оценивается не менее чем в десять миллиардов рублей.

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«Если бы своевременно поменяли (резервуары), и ущерба бы не было экологического, и расходы не пришлось бы нести», — отметил Путин во время совещания. При этом президент отказался от жесткой критики в адрес компании. На встрече 3 июня президент заявил, что остался недоволен реакцией собственника аварийного объекта и властей. «Мы что, будем узнавать о чрезвычайных ситуациях из социальных сетей? У вас там все в порядке со здоровьем?», — сказал Путин главе Норильско-Таймырской энергетической компании (принадлежит «Норникелю») Сергею Липину.

Авария на ТЭЦ-3 в Норильские произошла 29 мая. Согласно официальной версии Генеральной прокуратуры, из-за просадки грунта в почву из резервуара вылилось около 20 тысяч тонн дизельного топлива. Часть его попала в соседние реки и озера. Экологи назвали эту катастрофу крупнейшей в истории для арктического региона.

По мнению экспертов Greenpeace, ущерб от инцидента может превысить 10 миллиардов рублей. Однако полностью оценить последствия катастрофы в денежном эквиваленте невозможно: как рассказали эксперты в интервью Русской службе RFI, хрупкая экосистема региона, которая формировалась тысячелетиями, не восстановится никогда.

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