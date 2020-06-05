Чехия объявила о высылке двух сотрудников российского посольства

Власти Чехии объявили двух сотрудников российского посольства персонами нон грата. Об этом в пятницу, 5 июня, сообщило «Радио Свобода»со ссылкой на премьер-министра страны Андрея Бабиша и главу МИД Чехии Томаша Петршичека.

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Бабиш объяснил решение о высылке скандалом, связанным с угрозами руководителям Праги. Как рассказал 5 июня премьер-министр Чехии Бабиш, сообщение о подготовке покушения оказалось дезинформацией, которую распространили сами сотрудники российского посольства.

По словам Бабиша, причиной стала «внутренняя борьба между сотрудниками российского посольства». Глава МИД Чехии Томаш Петршичека рассказал, что Прага хотела уладить скандал дипломатическим путем, но российская сторона отказалась. Имена высланных дипломатов не уточняются.

Посольство России в Чехии назвало такое решение «недружественным шагом», который «изначально был основан на бездоказательных обвинениях в СМИ». По мнению российской стороны, это «свидетельствует об отсутствии у Праги желания нормализовать деградировавшие в последнее время не по нашей вине российско-чешские отношения».

В начале апреля стало известно, что мэр Праги, а также главы двух районов чешской столицы взяты под охрану. По информации чешских журналистов, такое решение было принято из-за информации о якобы готовящемся покушении на чешских политиков. По данным спецслужб, пользуясь дипломатическим иммунитетом, россияне даже привезли в Чехию яд рицин.

Чешские СМИ сообщали, что подготовка к покушению может быть связана из-за недовольства Москвы решением пражских властей переименовать площадь Под каштанами, на которой находится российское посольство, в площадь имени Бориса Немцова, а также из-за демонтажа памятника советского маршала Конева.

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