В российских больницах остаются более 126 тысяч пациентов с коронавирусом

В России в настоящий момент госпитализированы более 126 тысяч пациентов с коронавирусом или подозрением на него, в том числе 3 460 человек подключены к аппаратам ИВЛ. Об этом в субботу, 6 июня, в интервью телеканалу «Россия 1» рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко

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«Это количество немного увеличились», — отметил министр, не уточнив на сколько и за какой период.

По данным оперативного штаба по борьбе с эпидемией, 6 июня число «активных случаев» составляет 231 576 человек — в эту статистику входят, как госпитализированные пациенты с подтвержденным COVID-19, так и пациенты с положительным тестом на коронавирус, проходящие лечение в домашних условиях.

Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки увеличилось на 8 855 человек. При этом число выздоровевших за сутки составило 8 708 человек. Идет ли речь, о выписанных из больниц или также о тех, кто прошел лечение амбулаторно, оперативный штаб не уточняет.

За последние сутки в России скончались 197 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. Учитывая статистику выздоровлений, оперативный штаб сообщает, что число «активных случаев» за сутки в России снизилось на 50 человек.

Общее число жертв эпидемии достигло 5 725 человек. В это число оперативный штаб не включает смерти с неподтвержденным COVID-19, а также смерти от сопутствующих заболеваний и осложнений COVID-19.

По данным ТАСС, коэффициент распространения коронавируса в России в субботу составил 0,97. В Москве показатель опустился до 0,81. Этот показатель рассчитывается на основе данных по приросту новых случаев и количеству проводимых тестов на 100 тысяч жителей.

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