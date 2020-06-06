СМИ сообщили о 200-кратном превышении допустимого уровня вредных веществ в водоемах Норильская

Допустимый уровень вредных веществ в водоемах Норильска превышен в 200 раз после катастрофы на ТЭЦ-3. Об этом в субботу, 6 июня, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах. Ранее в Роспотребнадзоре отмечали, что сразу после утечки нормы содержания вредных веществ были превышены в десятки тысяч раз.

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По данным источника журналистов, всего эксперты отобрали восемь проб из водоемов, находящихся рядом с источником загрязнения. «В них зафиксированы превышения предельно допустимых концентраций более чем в 200 раз», — заявил собеседник журналистов. О каких именно веществах идет речь, он не уточнил.

Ранее в МЧС сообщили о локализации утечки нефтепродуктов в месте разлива. По словам источника ТАСС, пятно из дизельного топлива больше не распространяется, а токсичные вещества попали в акватории рек Далдыкан и Амбарная. Ниже по их течению пробы не брали, и информации о концентрации там вредных веществ нет.

Напомним, что авария на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании, которая принадлежит «Норникелю», произошла 29 мая. Из-за протечки резервуара в почву и в реки вылились порядка 20 тысяч тонн дизельного топлива. Согласно официальной версии, которую выдвинула Генеральная прокуратура, экологическая катастрофа произошла из-за просадки грунта. Однако позже стало известно, что резервуар с соляркой официально находился на ремонте, а контролирующие ведомства не имели к нему доступ с 2016 года.

Подробнее о последствиях катастрофы для экологии читайте в материале RFI

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