Журналист Илья Азар вышел на свободу после ареста за одиночный пикет

Журналист Илья Азар оказался среди задержанных у здания на Петровке, 38, 26 мая 2020 г.

В Москве журналист и муниципальный депутат Илья Азар вышел из спецприемника после десяти суток административного ареста. Об этом в воскресенье, 7 июня, сообщил адвокат Леонид Соловьев.

Реклама Читать далее

«Сегодня Азар вышел из спецприемника № 1 на Симферопольском бульваре в Москве. Чувствует он себя нормально, хотя сказываются не самые хорошие условия отбытия ареста», — приводит слова Соловьева ТАСС.

Азар прокомментировал свое освобождение «Новой Газете», спецкором которой является. «Видимо, решили воспользоваться всей этой историей с коронавирусом и закрутить гайки дальше», — передает издание слова Азара.

Илья Азар получил 15 суток административного ареста за одиночный пикет у здания ГУВД Москвы на Петровке, 38. Накануне за те же действия был арестован активист Виктор Немытов. Оба протестовали против уголовного преследования «омбудсмена полиции» Владимира Воронцова и администратора паблика проекта «ВКонтакте» Игоря Худякова. После объявления решения суда об аресте Ильи Азара полиция задержала еще нескольких журналистов, вышедших на одиночные пикеты.

После объявления об аресте Азара у здания ГУ МВД начались одиночные пикеты в его поддержку. Многие пикетчики были задержаны, в том числе главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов, журналисты «Эхо Москвы» Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться