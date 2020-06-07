Российские СМИ: Росавиация предложит начать возобновление международных перелетов с 15 июля

Росавиация предложит Роспотребнадзору начать частичное возобновление международного авиасообщения с 15 июля. Об этом со ссылкой на различные источники в авиакомпаниях сообщают в воскресенье, 7 июня, российские СМИ.

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Отмечается, что первым может возобновиться сообщение со странами СНГ и Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС). Источник агентства «Интерфакс» рассказал, что восстановление авиасообщения с другими странами будет идти «по мере открытия границ» и «на условиях взаимности».

РБК со ссылкой на собственный источник сообщает, что Росавиация предложит возобновить перелеты в страны Европы, Китай и Южную Корею.

ТАСС в свою очередь передает, что инициатива Росавиации была сформулирована по итогам совещания представителей авиакомпаний после поручения премьер-министра России Михаила Мишустина. По данным агентства, Росавиация предложит возобновить авиасообщение с 15 странами. Их список пока не уточняется.

«Российская газета» со ссылкой на Роспотребнадзор передает, что были обновлены рекомендации для перелетов и воздушных перевозок, и «имеющиеся данные свидетельствуют о том, что риск передачи вируса на борту воздушного судна невелик даже без специальных мер».

В Евросоюзе 5 июня по итогам заседания совета министров внутренних дел стран ЕС было принято решение о том, чтобы возобновить свободное передвижение граждан внутри Шенгенской зоны с 15 июня. Исключение составит Испания, которая откроет свои границы для всех жителей Шенгенской зоны не раньше 1 июля. Также до 1 июля отложено решение об открытии внешних границ.

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