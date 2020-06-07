COVID-19: в России за сутки выявили еще 8 984 случая заражения

Как отмечает Роспотребнадзор, за последние сутки в России было проведено 332 тысячи тестов для выявления COVID-19.

За прошедшие сутки в России зарегистрировали еще 8 984 случая заражения коронавирусом. Такие данные в воскресенье, 7 июня, обнародовал оперативный штаб по борьбе с эпидемией.

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Общее число выявленных случаев в России достигло 467 673.

Больше всего новых случаев зафиксировано в Москве (1 956), Московской области (754), Санкт-Петербурге (340) и Нижегородской области (317).

По официальным данным, за сутки умерли 134 человека с подтвержденным COVID-19. С начала эпидемии в стране от последствий заражения скончались 5 859 человек.

Сообщается, что за все время наблюдения 226 731 человек вылечился. 5 343 пациента были выписаны в течение прошедших суток.

Как отмечает Роспотребнадзор, за последние сутки в России было проведено 332 тысячи тестов для выявления COVID-19. С начала эпидемии было сделано более 12,7 миллионов тестов.

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