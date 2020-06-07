COVID-19: в России за сутки выявили еще 8 984 случая заражения
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За прошедшие сутки в России зарегистрировали еще 8 984 случая заражения коронавирусом. Такие данные в воскресенье, 7 июня, обнародовал оперативный штаб по борьбе с эпидемией.
Общее число выявленных случаев в России достигло 467 673.
Больше всего новых случаев зафиксировано в Москве (1 956), Московской области (754), Санкт-Петербурге (340) и Нижегородской области (317).
По официальным данным, за сутки умерли 134 человека с подтвержденным COVID-19. С начала эпидемии в стране от последствий заражения скончались 5 859 человек.
Сообщается, что за все время наблюдения 226 731 человек вылечился. 5 343 пациента были выписаны в течение прошедших суток.
Как отмечает Роспотребнадзор, за последние сутки в России было проведено 332 тысячи тестов для выявления COVID-19. С начала эпидемии было сделано более 12,7 миллионов тестов.
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