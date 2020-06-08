В Москве 9 июня отменят режим самоизоляции

Режим самоизоляции, пропусков, а также график прогулок в Москве отменят во вторник, 9 июня. Соответствующая информация появилась на сайте мэра российской столицы Сергея Собянина.

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В заявлении говорится, что другие санитарные ограничения, введенные в городе для сдерживания распространения коронавируса, будут сняты в три этапа.

С 9 июня будет отменен режим самоизоляции, в том числе для граждан старше 65 лет. Сообщается, что будут вновь активированы социальные проездные билеты. Также смогут возобновить работу салоны красоты, ветеринарные клиники, фотоателье, агентства по трудоустройству и службы каршеринга. К привычному режиму работы смогут вернуться научные институты и общественные организации.

С 16 июня этот список расширится: вновь смогут заработать библиотеки, рекламные агентства, стоматологические клиники, музеи и зоопарки. Также откроются летние веранды ресторанов и кафе.

Наконец, на третьем этапе — с 23 июня — планируется открыть залы ресторанов и возобновить работу бассейнов и фитнес-клубов.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, Москва наиболее сильно пострадала от пандемии: за все время наблюдения в городе выявлено 197 018 случаев заражения, 2 970 человек скончались. За прошедшие сутки был выявлен еще 2 001 случай заражения COVID-19.

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