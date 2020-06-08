За сутки в России зафиксировали еще 8 985 случаев заражения COVID-19

За прошедшие сутки в России выявили еще 8 985 случаев заражения коронавирусом. Такие данные в понедельник, 8 июня, сообщил оперативный штаб по борьбе с эпидемией.

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Общее число выявленных случаев инфицирования COVID-19 в России достигло 476 658.

Больше всего новых случаев зафиксировано в Москве (2 001), Московской области (751), Санкт-Петербурге (326) и Нижегородской области (305).

В оперштабе передают, что за сутки умерли 112 пациентов с подтвержденным COVID-19, 51 из них скончался в Москве. С начала эпидемии в стране от последствий заражения умерли 5 971 человек.

По официальным данным, за все время наблюдения 230 688 человек вылечились. Из них 3 957 пациентов были выписаны в течение прошедших суток.

Как отмечает Роспотребнадзор, С начала эпидемии было сделано более 13 миллионов тестов для выявления COVID-19.

В пятницу, 6 июня, мэр российской столицы Сергей Собянин пообещал радикальные послабления санитарных ограничений. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия-1». Ранее Собянин заявлял о намерении снять большинство ограничений в Москве к 1 июля. По данным оперштаба, Москва наиболее сильно пострадала от пандемии: за все время наблюдения в городе выявлено 197 018 случаев заражения, 2 970 человек скончались.

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