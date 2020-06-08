Россия частично откроет границы для своих граждан и иностранцев

В России частично сняли ограничения для выезда граждан за границу и въезда в страну иностранцев. Соответствующее распоряжение подписал в понедельник, 8 июня, премьер-министр страны Михаил Мишустин.

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Теперь граждане смогут покинуть Россию для помощи родственникам, нуждающимся в уходе и проживающим в других странах, или получения необходимых медицинских услуг. Они также смогут отправиться на учебу и работу за границу.

Сообщается, что иностранцам также будет разрешен въезд на территорию России для ухода за близкими или на лечение.

О решении смягчить некоторые ограничения стало известно во время заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусом. Премьер-министр Мишустин объяснил, что правительство получило много обращений от граждан, которым необходимо выехать за пределы России или, наоборот, вернуться на ее территорию.

Въезд в Россию, а также выезд за рубеж были закрыты в марте в рамках сдерживания пандемии коронавируса. В воскресенье, 7 июня, российские СМИ сообщили о том, что Росавиация предложит Роспотребнадзору начать частичное возобновление международного авиасообщения с 15 июля.

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