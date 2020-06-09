В Санкт-Петербурге начался процесс над историком Олегом Соколовым, обвиненным в убийстве аспирантки СПбГУ. Первое заседание было назначено на вторник, 9 июня, но продлилось недолго. Дальнейшее рассмотрение дела перенесли на 15 июня. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

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Петербургский суд решил удовлетворить ходатайство о переносе заседания, так как Соколов привлек к своей защите второго адвоката, которому требуется время для ознакомления с материалами дела и доказательствами.

Доцент Санкт-Петербургского государственного университета, историк Олег Соколов был задержан в ноябре 2019 года после того, как упал с набережной в реку Мойку. Спасатели обнаружили при нем рюкзак с отрезанными женскими кистями.Затем во время обыска в доме, где проживает 63-летний доцент, было обнаружено женское тело, отрезанная голова и окровавленная пила. Убитой оказалась бывшая студентка Соколова Анастасия Ещенко, имевшая с ним связь и работавшая вместе с ним над научными публикациями о Наполеоне. В 2016 году она закончила с отличием Институт истории СПбГУ.

По версии обвинения, в ходе конфликта Соколов застрелил Ещенко, затем расчленил тело и начал избавляться от его фрагментов. Как раннее сообщала «Фонтанка», Соколов дал признательные показания. При этом его защита настаивает, что убийство было совершено под воздействием ряда факторов.

Историк был заключен под стражу, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Адвокат неоднократно подавал прошения о переводе Соколова под домашний арест, мотивируя это тем, что у него престарелые родители.

Олег Соколов — известный специалист по военной истории Франции, считается одним из основоположников движения военно-исторической реконструкции в России. В конце 1990-х-начале 2000-х преподавал в Сорбонне в качестве приглашенного профессора. В 2003 году был награжден Орденом почетного легиона. Был членом научного совета ISSEP, частного Института социальных, экономических и политических наук, который основала в Лионе Марион Марешаль Ле Пен, племянница Марин Ле Пен. После появления информации об убийстве в Петербурге ISSEP исключил Соколова из своего научного совета.

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