ДТП с участием Михаила Ефремова: дело переквалифицировали после смерти второго водителя

На российского актера Михаила Ефремова завели уголовное дело после ДТП, произошедшего в Москве в понедельник, 8 июня.

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Авария произошла накануне вечером на Садовом кольце. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, которым управлял Ефремов, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Водитель фургона был госпитализирован и скончался в больнице.

Ефремов был задержан на месте и отправлен на медицинское обследование, в ходе которого было официально подтверждено наличие алкоголя в крови актера. Его отпустили под подписку о невыезде.

Полиция завела уголовное дело по части 2 статьи 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения). Она предусматривает наказание до семи лет лишения свободы. После смерти водителя фургона уголовное дело в отношении актера переквалифицировали и рассматривают по части 4 статьи 264 УК (нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека). Наказание по этой статье составляет от пяти до 12 лет лишения свободы.

«Интерфакс» со ссылкой на адвоката Ефремова передает, что актер признал вину сразу же после случившегося, однако пока не ясно, признает ли он вину сейчас. «Эхо Москвы» сообщает, что в ближайшее время Михаил Ефремов будет допрошен. По данным ТАСС, следствие будет ходатайствовать о помещении актера под домашний арест.

Вечером 8 июня Baza сообщила о том, что в автомобиле вместе с Михаилом Ефремовым находились актер Иван Стебунов с супругой. Затем Стебунов опроверг эту информацию, источник ТАСС в правоохранительных органах подтвердил, что Ефремов находился в автомобиле один.

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