«Меня преследуют за веру»: свидетель Иеговы в Пскове получил 6,5 лет колонии

Геннадий Шпаковский с женой и дочерью перед вынесением приговора в Пскове.

Суд в Пскове приговорил к шести с половиной годам колонии общего режима 61-летнего свидетеля Иеговы Геннадия Шпаковского. Его признали виновным в «организации деятельности и финансировании экстремистской организации». Это рекордный срок наказания среди всех уже вынесенных в России и Крыму приговоров по делам свидетелей Иеговы.

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Прокурор требовал для Геннадия Шпаковского семь с половиной лет лишения свободы и ограничение свободы на полтора года.

Адвокат Шпаковского Арли Чимиров сообщил изданию «7х7», что защита намерена обжаловать приговор.

Уголовное дело против Геннадия Шпаковского, электрогазосварщика на пенсии, завели в июне 2018 года. До начала уголовного преследования ФСБ в течение нескольких месяцев следила за верующим.

В августе 2019 года в отношении Шпаковского было возбуждено еще одно дело — о финансировании экстремистской организации. Суд над ним начался в ноябре 2019 года. Он находился под подпиской о невыезде.

Как сообщает корреспондент издания «Север.Реалии», на суд Геннадий Шпаковский пришел с большой сумкой, собранной для тюрьмы. На вопрос, почему он не стал уезжать из России, Шпаковский ответил, что не совершал никакого преступления. «Меня преследуют за веру», — сказал он.

На прошлой неделе, 4 июня, Верховный суд Крыма приговорил к шести годам колонии свидетеля Иеговы из Ялты Артема Герасимова, заменив штраф на реальный срок.

В 2017 году Верховный суд РФ признал «Свидетелей Иеговы» экстремистcкой организацией и запретил ее деятельность на территории России. По данным правозащитного центра «Мемориал», сегодня в России в уголовном порядке преследуются более 330 свидетелей Иеговы. «Мемориал» считает арестованных свидетелей Иеговы политзаключенными.

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