Михаила Ефремова задержали по делу о ДТП. Cуд отправил его под домашний арест

Актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП на Смоленской площади в Москве, задержали после допроса. Актер был доставлен в Таганский суд Москвы, где ему предъявили обвинения в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает 9 июня РБК.

Реклама Читать далее

Суд отправил актера под домашний арест до 9 августа. Ранее о домашнем аресте для Ефремова ходатайствовали следователи. Как сообщает «Интерфакс», в суде Ефремов признал свою вину в ДТП со смертельным исходом.

Российские агентства сообщили, что в крови актера обнаружены следы наркотиков. Кроме того, согласно источникам агентств, экспертиза подтвердила высокое содержание алкоголя в крови у актера.

В крови актера обнаружили 2,1 промилле алкоголя, что соответствует выпитой бутылке водки. «Это верхняя границы средней степени опьянения, переход к сильному опьянению», — говорят источники ТАСС и «Интерфакса».

Авария с участием актера произошла вечером в понедельник, 8 июня, на Садовом кольце. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, которым управлял Ефремов, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Водитель фургона был госпитализирован и скончался в больнице утром 9 июня.

В отношении Ефремова было возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Актеру грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.

По словам адвоката актера Виталия Чернышева, Михаил Ефремов готов оказать «посильную помощь» семье 57-летнего Сергея Захарова, который погиб в результате аварии.

Писатель Виктор Шендерович ранее объявил о сборе помощи для семьи погибшего.

Это Сергей Захаров, погибший во вчерашнем ДТП. Он жил в Рязани. В кризис ему пришлось ехать в Москву и искать работу... Publiée par Виктор Шендерович sur Mardi 9 juin 2020

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться