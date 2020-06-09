COVID-19: в России за сутки выявили еще 8 595 случаев заражения

За прошедшие сутки в России выявили еще 8 595 случаев заражения коронавирусом. Об этом во вторник, 9 июня, сообщил оперативный штаб по борьбе с эпидемией.

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Общее число выявленных случаев инфицирования COVID-19 в России достигло 485 253.

В оперштабе передают, что за сутки умер 171 пациент с подтвержденным COVID-19. С начала эпидемии в стране от последствий заражения скончались 6 142 человека.

Выздоровели еще 11 709 заразившихся. По официальным данным, за все время наблюдения вылечились 242 397 пациентов.

По данным специалистов университета Джонса Хопкинса, Россия занимает третье место по количеству заразившихся COVID-19, после США (1 961 185 случаев) и Бразилии (707 412).

В России продолжается смягчение санитарных мер, введенных для сдерживания эпидемии. В понедельник, 8 июня, премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о частичном снятии ограничений для выезда россиян за границу и въезда в страну иностранцев. Также с 9 июня режим самоизоляции и пропусков отменен в Москве.

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