В Норильске задержали троих руководителей ТЭЦ, на которой произошел разлив топлива

В Норильске задержаны директор, главный инженер и заместитель главного инженера ТЭЦ-3, на которой произошла авария и разлив 20 тысяч тонн топлива. Об этом в среду, 10 июня, сообщается на сайте Следственного комитета России. По данным следствия, ТЭЦ работала в нарушение требований промышленной безопасности.

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Все трое задержанных находятся в статусе подозреваемых. Следствие намерено предъявить им обвинения по статье 246 Уголовного кодекса России (нарушение правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов) и ходатайствовать об их заключении под стражу. Ранее по этому делу был задержан начальник цеха Вячеслав Старостин.

По данным Следственного комитета, в ноябре 2018 года резервуар № 5, из которого произошел разлив топлива, был введен в эксплуатацию «в нарушение установленного порядка в отсутствие заключения экспертизы промышленной безопасности». А проводившаяся уже после запуска экспертиза показала, что резервуар «не в полной мере соответствует требованиям промышленной безопасности» и требует ремонтных работ.

В компании «Норильский никель», которой принадлежит ТЭЦ-3, назвали задержание троих руководителей электростанции неоправданно жесткой мерой. Об этом в комментарии РБК заявил вице-президент компании Николай Уткин. Ранее владелец «Норникеля» Владимир Потанин пообещал Владимиру Путину компенсировать расходы на ликвидацию последствий разлива.

Авария на норильской ТЭЦ-3 произошла 29 мая. В результате разгерметизации резервуара в почву и водоемы попало 20 тысяч тонн дизельного топлива. 3 июня в Норильске и на Таймыре был введен режим чрезвычайной ситуации федерального значения. Ущерб оценивается в десятки миллиардов рублей. Концентрация вредных веществ на месте разлива превышена в 200 раз. Экологи назвали эту катастрофу крупнейшей в истории для арктического региона.

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