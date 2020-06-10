В России второй день подряд снижается число «активных случаев» больных COVID-19

В России за последние сутки выявили 8 404 случая заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов за сутки составило 10 386 человек. 216 пациентов с подтвержденным COVID-19 скончались. Об этом в среду, 10 июня, сообщает оперативный штаб по борьбе с эпидемией.

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Согласно данным оперативного штаба, 10 июня в России 234 516 человек проходят стационарное или амбулаторное лечение с подтвержденным диагнозом COVID-19. За минувшие сутки этот показатель снизился на 2 198 человек. Вторые сутки подряд в России число выздоровевших превышает число официально подтвержденных новых случаев заражения.

Всего с начала эпидемии в России, по официальным данным, от последствий COVID-19 умерли 6 358 человек, в том числе 216 — за последние сутки. Среди российских регионов больше всего жертв эпидемии зарегистрировано в Москве (3 085), Московской области (735), Санкт-Петербурге (313) и Дагестане (309).

Как ранее объяснял Департамент здравоохранения Москвы, более 60% смертей пациентов с COVID-19 не учитываются официальной статистикой, так как причиной смерти считают сопутствующие заболевания. Между тем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNN 9 июня объяснил низкую смертность от коронавируса эффективностью российской медицины.

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