После пожаров в больницах уральский завод отзывает аппараты ИВЛ «Ростеха»

Уральский приборостроительный завод (УПЗ) отзывает из российских больниц аппараты искусственной вентиляции легких «Авента-М» для дополнительной проверки. Об этом сообщает российский филиал агентства Reuters со ссылкой на сайт Росздравнадзора.

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Аппараты «Авента-М» использовались в московской и петербургской больницах, в реанимациях которых 9 и 12 мая произошли пожары и погибли в семь пациентов, находившихся на искусственной вентиляции легких. 12 мая Росздравнадзор приостановил обращение и использование всех ИВЛ «Авента-М», произведенных с 1 апреля 2020 года на время расследования.

Как сообщает Reuters, Уральский приборостроительный завод решил провести самостоятельную проверку аппаратов «Авента-М» «на функциональность и безопасность». Об этом говорится в письме компании, датированном 4 июня.

«Авента-М» – самая массовая модель российского ИВЛ, которую производит УПЗ холдинга КРЭТ, входящего в госкорпорацию «Ростех». До начала эпидемии, осенью 2019 года, Российский союз промышленников и предпринимателей сообщал, что российские ИВЛ занимают около 30% рынка. Но с конца марта 2020 российских ИВЛ в российских больницах стало больше, так как правительство выделило 7,5 миллиарда рублей на их закупку.

Кроме этого, Reuters сообщает, что ИВЛ «Авента-М» были в гуманитарном грузе, который Россия отправила в США в начале апреля, но США вернули эти ИВЛ в целях предосторожности.

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