Совет ЕС согласовал продление «крымских» санкций еще на год

Постоянные представители 27 стран-членов ЕС согласовали продление на год санкций в отношении Крыма, введенных в 2014 году. Об этом в среду, 10 июня, сообщил посол Украины в ЕС Николай Точицкий. Эту информацию подтвердил источник ТАСС в Совете ЕС.

Реклама Читать далее

Санкции будут продлены до 23 июня 2021 года. На следующей неделе это решение будет утверждено формально и опубликовано в Официальном журнале Евросоюза. Срок действия текущих санкций Евросоюза, связанных с аннексией Крыма, истекал 23 июня 2020 года.

«Единство и солидарность ЕС разрушили отчаянные попытки России воспользоваться COVID-19 для отмены санкций, введенных против РФ за продолжающуюся агрессию против Украины. Крымский пакет будет продлен еще на год. Благодарим наших партнеров за их непоколебимую поддержку», — написал Николай Точицкий.

Санкции предусматривают запрет на импорт товаров из Крыма и Севастополя на территорию ЕС, запрет европейским туристическим компаниям работать с полуостровом, в частности, европейские круизные лайнеры не могут заходить в крымские порты, а также запрет на экспорт определенных товаров и технологий.

Помимо прямых санкций в отношении Крыма, Евросоюз также ввел в 2014 году персональные санкции в отношении отдельных граждан России и Украины, ответственных за аннексию полуострова и военные действия в Донбассе, а также секторальные санкции, затронувшие банковский сектор, оборонную промышленность и энергетическую отрасль.

В марте 2020 года президент России Владимир Путин, выступая на саммите «Большой двадцатки», призвал отказаться от торговых войн и международных санкций «для взаимных поставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий». Введенный в качестве «ответной меры» запрет на импорт продовольственной продукции Путин отменять не стал.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться