В России зафиксировали более полумиллиона случаев заражения COVID-19

По официальным данным, за минувшие сутки в России выявили еще 8779 случаев заражения коронавирусом. Всего с начала эпидемии в стране зафиксировано более 502 тысяч случаев COVID-19, сообщает 11 июня оперативный штаб.

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За весь период эпидемии в России зафиксировано 6,5 тысяч летальных исходов от COVID-19, более 260 тысяч пациентов с этим диагнозом выписали из больниц.

За сутки выписано по выздоровлению 8367 человек. За этот период подтверждено 174 летальных исхода заболевания, из них — 53 в Москве, 22 — в Московской области и 38 — в Санкт-Петербурге.

Накануне исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан назвал «сложной для понимания» официальную статистику смертности от коронавируса в России. Он назвал «необычным» низкий уровень смертности на фоне высокого числа выявленных случаев заражения и призвал власти России пересмотреть методику отчетности по летальным исходам. Райан отметил, что в России проводят много тестов на коронавирус, но в других странах, где тоже в больших масштабах тестируют на COVID-19, уровень смертности намного выше.

В департаменте здравоохранения Москвы тем временем сообщили, что в мае 2020 года в столице зарегистрировали 15 713 смертей, что на 5715 больше, чем в мае 2019 года. При этом COVID-19 в качестве «основной или сопутствующей» причины смерти отмечен в 92% «всей избыточной смертности в мае».

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