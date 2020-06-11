Еврокомиссия не включила россиян в список разрешенных для въезда в ЕС туристов

11 июня Еврокомиссия опубликовала список стран, гражданам которых разрешается въезд в ЕС с 1 июля. Россия в этот список не вошла.

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На первом этапе необязательные поездки в ЕС разрешат гражданам Албании, Боснии и Герцеговины, Косова, Черногории, Северной Македонии и Сербии. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии, определившей план открытия границ ЕС с 1 июля.

В опубликованном 11 июня документе Еврокомиссия призвала власти входящих в ЕС стран, а также еще четырех государств Шенгенской зоны (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария) сохранять действующий запрет на въезд для большинства граждан других стран до 30 июня.

Cписок стран будут расширять в зависимости от эпидемиологической ситуации в том или ином государстве, а также от мер по предотвращению распространения коронавируса. Кроме этого, в Брюсселе будут учитывать отменило ли иное государство свой запрет на въезд граждан ЕС.

Для граждан стран, которые не попали в список, планируется снимать ограничения для поездок на учебу и работу, если их трудоустройство необходимо с экономической точки зрения. Возобновление визовых операций планируется проводить параллельно с отменой ограничений на поездки.

Контроль на внутренних границах ЕС планируют отменить с 15 июня.

8 июня Россия решила открыть границы для выезда граждан в другие страны на работу, учебу, лечение, а также ухода за родственниками.

Помимо этого, по словам премьер-министра Михаила Мишустина, будет разрешен въезд иностранцев в Россию для ухода за родственниками или лечения. Об этом сообщало агентство РИА-Новости, не указывая точной даты снятия ограничений. Другие СМИ писали, что Росавиация готова возобновить полеты в 15 стран, входящих в ЕАЭС и СНГ, с 15 июля.

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