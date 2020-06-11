Мэру Норильска предъявлено обвинение в халатности после разлива топлива.

29 мая на ТЭЦ-3 произошла авария с разливом дизельного топлива, которая была объявлена ЧС федерального масштаба.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении главы города Норильска Рината Ахметчина по факту халатности при разливе нефтепродуктов. Об этом сообщается на сайте СКР. Ранее суд арестовал директора норильской ТЭЦ по тому же делу.

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Главе Норильска Ринату Ахметчину предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) после аварии 29 мая на ТЭЦ-3 и разлива дизельного топлива. Следствие вменяет ему в вину то, что он не исполнил своих должностных обязанностей и не принял должных мер по реагированию и ликвидации последствий аварии.

Как уточняет издание «Коммерсантъ», следствие установило, что глава Норильска, будучи осведомленным о количестве разлитого топлива (не менее 21 163 куб. м), не принял должных мер по ликвидации последствий ЧС. «В том числе он не организовал координации деятельности управления по делам ГО и ЧС администрации города Норильска, не обеспечил функционирования и взаимодействия органов и должностных лиц местного самоуправления, не организовал контроля и наблюдения за состоянием окружающей среды, не спрогнозировал развития и последствий ЧС на территории возглавляемого им муниципального образования»,— отмечает издание со ссылкой на СКР.

РБК в свою очередь отмечает, что мэр Норильска пока остается на свободе.

Следственный комитет РФ расследует четыре уголовных дела. 11 июня Норильский городской суд отправил под арест директора ТЭЦ-3 Норильска Павла Смирнова по делу о разливе дизельного топлива до 31 июля включительно.

Он был задержан днем ранее вместе с главным инженером предприятия Алексеем Степановым и заместителем главного инженера Юрием Кузнецовым. СКР подозревает их в нарушении правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов (ст. 246 УК РФ). Следствие полагает, что Смирнов, Степанов и Кузнецов знали об аварийном состоянии резервуара, в котором хранилось дизельное топливо, однако в 2018 году они ввели емкость в эксплуатацию, подписав соответствующие документы.

8 июня обвинение по статье 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) было предъявлено начальнику цеха Норильской ТЭЦ-3 Вячеславу Старостину.

29 мая на ТЭЦ-3 произошла авария с разливом дизельного топлива, которая была объявлена ЧС федерального масштаба.

ТЭЦ-3 Норильска принадлежит Норильско-Таймырской энергетической компании, которая управляет энергоактивами «Норникеля» в Красноярском крае.

Мэру Норильска предъявлено обвинение в халатности после разлива топлива. via REUTERS - Russian Emergencies Ministry

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