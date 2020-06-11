Осужденного по делу о госизмене 79-летнего ученого Лапыгина освободили по УДО

Московский районный суд Твери освободил по УДО 79-летнего ученого Владимира Лапыгина, приговоренного к семи годам колонии по делу об госизмене. Об этом 11 июня сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

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Владимир Лапыгин — кандидат наук, бывший сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) — головного НИИ «Роскосмоса». 6 сентября 2016 года Мосгорсуд признал его виновным в государственной измене и приговорил к семи годам колонии строгого режима. Дело слушалось за закрытыми дверями.

По версии следствия, ученый отправил китайскому институту файл с секретной программой расчета аэродинамических характеристик гиперзвуковых летательных аппататов. Своей вины ученый не признал. Защита Владимира Лапыгина утверждает, что в отправленном файле не было никакой секретной информации. Свидетелем защиты выступил и сам автор программы.

Правозащитный центр «Мемориал» признал Владимира Лапыгина политзаключенным. На сайте «Мемориала» подчеркивается, что Лапыгин — известный ученый, отдавший полвека отечественному ракетостроению.

Ранее Лапыгину отказали в помиловании. Об УДО ученой попросил суд в апреле.

Ожидается, что он выйдет на свободу после вступления решения суда в законную силу — через 10 суток, если оно не будет обжаловано, указывает «Интерфакс».

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