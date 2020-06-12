В России за сутки выявили почти девять тысяч случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявили еще почти девять тысяч случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России выявлено еще 8987 случаев заражения новым коронавирусом, сообщает 12 июня оперативный штаб.

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Это максимальное число новых зафиксированных случаев заражения с начала июня. В последний раз о большем числе выявленные случаев за сутки оперативный штаб сообщал 1 июня, когда было выявлено 9035 случаев.

По официальным данным, за минувшие сутки в России от COVID-19 умерли 183 человека, выздоровели 8220 пациентов.

С начала эпидемии в России зафиксировано более 511 тысяч случаев заражения коронавирусом. Всего от последствий коронавируса скончались 6715 человек. Ранее в ВОЗ называли «сложной для понимания» сравнительно низкую смертность от COVID-19 в России на фоне большого числа выявленных случаев.

В Москве число новых выявленных случаев повышается второй день подряд. За последние сутки в столице зафиксировано 1714 случаев заражения (накануне — 1436, днем ранее — 1195). Мэр Москвы Сергей Собянин накануне рекомендовал жителям Москвы оставаться дома во время парада Победы 24 июня и в День России (12 июня). Он напомнил, что массовые мероприятия все еще запрещены. При этом с 6 по 8 июня в Москве провели ежегодный книжный фестиваль «Красная площадь». По данным организаторов, его посетили 15 тысяч человек.

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