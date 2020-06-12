Гражданский активист Константин Котов стал лауреатом премии Бориса Немцова 2020. Сейчас он отбывает наказание по так называемой «дадинской» статье — о неоднократных нарушениях правил проведения митингов.

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«Это гражданский активист, политзаключенный и просто мужественный человек. Мы поздравляем Константина и желаем ему скорейшего освобождения!» — говорится в сообщении Фонда Бориса Немцова.

Итак, по итогам голосования лауреатом Премии Бориса Немцова за смелость в отстаивании демократических ценностей в 2020... Publiée par Boris Nemtsov Foundation for Freedom sur Vendredi 12 juin 2020

Адвокат Константина Котова Мария Эйсмонт написала, что ее подзащитный «заслужил» премию. «Своей последовательностью в отстаивании гуманистических идеалов, тихой упертостью, бесстрашием. И невероятным искренним человеколюбием», — отметила она.

Костя Котов - лауреат премии им.Бориса Немцова и он ее, конечно, заслужил. Своей последовательностью в отстаивании... Publiée par Maria Eismont sur Vendredi 12 juin 2020

Премия Бориса Немцова была создана в 2016 году, через год после убийства политика. Премия «награждает одного человека за исключительную отвагу в борьбе за демократические ценности и права человека». Размер премии составляет 10 тысяч евро. Победителя объявляют 12 июня, в день России. Лауреатом премии в прошлом году стала активистка «Открытой России» Анастасия Шевченко.

Константин Котов был арестован летом 2019 года. В сентябре Тверской суд Москвы пригворил активиста к четырем годам колонии по статье о неоднократных нарушениях правил проведения митингов (ст. 212.1 УК РФ).

В январе Верховный суд отказался пересмотреть приговор Константину Котову. В феврале Генеральная прокуратура России обжаловала в кассации приговор и попросила снизить наказание до одного года заключения, а 2 марта второй кассационный суд отправил дело Котова на новое апелляционное рассмотрение.

В апреле Мосгорсуд смягчил приговор Константину Котову до полутора лет.

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