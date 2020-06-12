Путин заявил о поддержке «абсолютным большинством» россиян поправок к Конституции

Во время праздничных мероприятий по случаю Дня России 12 июня на Поклонной горе президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что поправки к Конституции поддерживает «абсолютное большинство» россиян.

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12 июня Владимир Путин впервые с конца марта появился на большом публичном мероприятии в очном режиме. Он принял участие в церемонии поднятия флага на Поклонной горе. Там же на открытом воздухе прошла церемония вручения медалей Героям труда. СМИ отмечают, что президент был без защитной маски и не соблюдал дистанцию в компании награжденных. До этого он лишь однажды вышел из «самоизоляции» 9 мая. Тогда он возложил цветы к мемориальной «Могиле Неизвестного солдата», выступил с речью и наблюдал за проходом почетного караула.

В своей речи 12 июня Владимир Путин упомянул о готовящихся поправках в Основной закон. Путин заявил, что для россиян важны «уважение к человеку-труженику и к защитнику Отечества, к нашей неразрывной многовековой истории, традициям и культуре, сохранение памяти предков, почитание родителей, семьи, любовь к своей земле и незыблемость наших границ».

«Закономерно, что столь часто звучали предложения внести эти фундаментальные, стержневые принципы в Конституцию России. Убежден, что такую позицию разделяют и поддерживают абсолютное большинство наших граждан», — цитируют Путина российские информационные агентства.

«Общероссийское голосование» по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля. Поправки «обнуляют» предыдущие президентские сроки Владимира Путина и позволяют ему еще дважды баллотироваться в президенты и оставаться на президентском посту до 2036 года. Среди поправок также положение о браке как о союзе мужчины и женщине, о русском народе как государствообразующем, о преемственности России в отношении СССР и ряд других. В одной из поправок упоминается «бог».

Как пишут «Ведомости», Владимир Путин собирается лично разъяснять россиянам суть поправок. Планируется также прямое обращение президента к гражданам, но пока неизвестно — будет ли оно до или уже после голосования.

Против изменения Конституции высказались сотни российских ученых, юристов, журналистов и писателей. «Мы считаем, что над нашей страной нависла угроза глубокого конституционного кризиса и противоправного антиконституционного переворота, облеченного в псевдолегальную форму», — говорится в открытом письме. Почти 200 муниципальных и региональных депутатов из 26 регионов России в открытом письме призвали не поддерживать поправки и назвали их попыткой переворота.

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