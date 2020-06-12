Фигурант дела «Нового величия» Сергей Гаврилов получил убежище в Украине.

Обвиняемый по делу «Нового величия» Сергей Гаврилов получил статус беженца в Украине. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook в пятницу, 12 июня.

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«Впервые с момента моего (а также все остальных ребят проходящих по делу Нового Величия) ареста 15 марта 2018 года — я могу снова начать жить. Жить, не выживать, не существовать в ожидании приговора, не бежать, а жить. Жить полноценной человеческой жизнью. Той, которой я так долго был лишен», — написал Гаврилов.

Ну что ж вот и настал момент поделиться хорошими новостями с миром. Принято решение о предоставлении мне статуса... Publiée par Сергей Гаврилов sur Vendredi 12 juin 2020

Как отмечает «Медиазона», статус беженца россиянин получил в рекордный срок — через восемь месяцев после подачи прошения.

О побеге 26-летнего Сергея Гаврилова из-под домашнего ареста стало известно 23 октября 2019 года. За два дня до этого погранслужба Украины сообщила, что россиянин попросил политическое убежище на пропускном пункте «Сеньковка» Черниговской области 21 октября.

По версии обвинения, инженер-программист Сергей Гаврилов был «заместителем главы Финансового отдела и членом Верховного совета» «Нового величия». «Финансовым отделом» руководил Руслан Данилов — защита называет его информатором спецслужб. По делу он проходит в статусе секретного свидетеля.

Десятерых участников движения «Новое величие», включая несовершеннолетнюю на тот момент Анну Павликову, задержали в марте 2018 года. По версии следствия, участники движения планировали свергнуть конституционный строй и установить в России временное правительство. Их обвинили в создании экстремистского сообщества и участии в нем.

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