«Ъ»: Бойца Росгвардии заподозрили в изнасиловании сослуживца бутылкой

Следственный комитет России по Волгоградской области возбудил уголовное дело в отношении ефрейтора 22-й отдельной бригады оперативного назначения Южного округа войск национальной гвардии РФ. Его подозревают в изнасиловании сослуживца бутылкой из-под водки. Об этом в пятницу, 12 июня, сообщает «Коммерсант».

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Как пишет издание со ссылкой на свои источники, в ночь с 31 мая на 1 июня двое нацгвардейцев-контрактников, младший сержант и ефрейтор, распивали спиртные напитки на съемной квартире в городе Калач-на-Дону.

Как говорится в служебном рапорте, на который ссылается «Коммерсант», ночью, когда младший сержант уснул, второй нацгвардеец, «не осознавая своих действий», засунул сослуживцу в задний проход горлышко от водочной бутылки.

Утром сержанта госпитализировали в 413-й военный госпиталь Минобороны РФ с диагнозом «рваная рана прямой кишки». По словам собеседников «Коммерсанта», пострадавший находится в тяжелом состоянии: у него случился нервный срыв, так как в части многие узнали о произошедшем.

Уголовное дело возбуждено по статье 132 УК РФ о насильственных действиях сексуального характера. Параллельно административное расследование поручили заместителю командующего Южным округом войск национальной гвардии РФ по работе с личным составом генерал-майору Александру Голосову.

В пресс-службе Южного округа войск национальной гвардии инцидент опровергли. «Никакого инцидента там не было. Ничего об этом не пишите, иначе Следственный комитет будет заниматься вами. Такая информация не разглашается, комментариев мы не даем», — цитирует издание заявление ведомства.

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