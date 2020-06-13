В России за сутки выявили 8706 новых случаев заражения коронавирусом

Очередь из машин скорой помощи возле НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе в Санкт-Петербурге. 12 июня 2020 г.

Число зараженных коронавирусом в России за сутки увеличилось на 8706 человек. Об этом в субботу, 13 июня, сообщает оперативный штаб по борьбе с эпидемией. Выздоровел за последние сутки 5271 пациент. Умерли от последствий COVID-19 за последний день 114 больных.

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Среди выявленных за последние 24 часа случаев заражения у более чем трети (2970) не было клинических проявлений. Общее число «активных случаев», по данным на 13 июня, в России составляет 238 659 человек. С учетом выздоровевших и скончавшихся число активных случаев возросло за сутки на 3321.

Общее число выздоровевших пациентов с начала эпидемии COVID-19 достигло 274 641. Общее число жертв эпидемии, по данным оперативного штаба, составило 6829 человек. В эту статистику не попадают пациенты, скончавшиеся от других заболеваний и имевшие осложнения из-за коронавируса.

Помимо Москвы и Московской области больше всего новых случаев заражения в России выявлено в Санкт-Петербурге, Свердловской, Воронежской и Нижегородской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе и Красноярском крае.

Россия остается на третьем месте в мире по темпам распространения коронавируса. Более 25 тысяч новых случаев за последние сутки диагностировано в Бразилии, столько же — в США. Также в пятерке «лидеров» по числу выявленных случаев оказались Мексика и Чили. В каждой из этих стран за сутки выявлено более пяти тысяч новых случаев.

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