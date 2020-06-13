Семья погибшего в ДТП Захарова отказалась принять извинения Ефремова

Семья Сергея Захарова, который погиб в результате ДТП с участием Михаила Ефремова, отказалась принять извинения актера. Как сообщил в субботу, 13 июня, РБК со ссылкой на адвоката Александра Добровинского, слова Ефремова родственники Захарова посчитали «запоздалыми». В семье погибшего пообещали пойти «до конца» и добиться «справедливого решения суда».

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Как рассказал Александр Добровинский, семья Захарова не будет принимать финансовую помощь от актера. «О мирном урегулировании говорить слишком поздно», — заявил юрист.

Актер Михаил Ефремов опубликовал видеообращение в ночь с пятницы на субботу. Он попросил прощения у родственников Сергея Захарова и пообещал помочь им, «если (они) примут». «Это не попытка откупиться, а попытка искупить», — сказал артист.

«Мне нет прощения от моей жены, от моих детей, да и от всех тех, кто мне верил. Вообще непростительно садиться по пьянке за руль. Когда в результате гибнет невинный человек, хороший мужик, мой ровесник. Когда горе такое в его семье, я не знаю, как дальше жить», — отметил Михаил Ефремов. Актер также пообещал, что не будет использовать свои связи для того, чтобы избежать наказания.

«Конец, нет уже больше никакого Ефремова. Предал я всех, простите, пожалуйста. Больше сказать нечего», — сказал актер.

Напомним, авария с участием Михаила Ефремова произошла вечером в понедельник, 8 июня. Актер, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, вылетел на встречную полосу в центре Москвы и на большой скорости столкнулся с фургоном сервиса по доставке еды. Его водитель Сергей Захаров умер в больнице.

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