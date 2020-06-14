«Напоминает дела Дрейфуса и Бейлиса»: Алексиевич и Мюллер подписали письмо в поддержку Юрия Дмитриева

Историк Юрий Дмитриев находится в СИЗО с 2018 года

Нобелевские лауреаты Герта Мюллер и Светлана Алексиевич и лауреат Гонкуровской премии Джонатан Литтелл обратились к Комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович и попросили ее поддержать историка Юрия Дмитриева. Как заявили писатели в своем обращении, уголовное преследование, которому подвергается исследователь ГУЛАГа и первооткрыватель полигона в Сандармохе, напоминает дела Бейлиса и Дрейфуса

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«Судя по тому, что мы читали об этом деле, зиждется оно, как и первое, на желании заглушить память о репрессиях и расправиться с Дмитриевым, вытащившим наружу неоспоримые свидетельства черных страниц советской истории. Российские власти стремятся переписать историю Сандармоха, оклеветав его первооткрывателя и беспочвенно обвинив Дмитриева в отвратительном преступлении», — говорится в письме, опубликованном «Новой газетой».

Писатели назвали народный мемориал памяти, созданный при участии Юрия Дмитриева на месте массового захоронения жертв сталинских репрессий в Сандармохе, «костью в горле». «Дело Дмитриева в каком-то смысле очень напоминает нам два знаменитых уголовных дела, когда-то потрясших Европу: офицера Дрейфуса и мещанина Бейлиса, которые также имели явную политическую подоплеку и использовали массовые предрассудки», — считают писатели.

Алексиевич, Мюллер и Литтелл призвали Миятович поддержать Юрия Дмитриева и помочь добиться справедливого судебного разбирательства. Рассмотрение дела в Петрозаводском городском суде возобновиться 15 июня.

Ранее письмо открытое письмо в поддержку Юрия Дмитриева подписали российские деятели культуры, в том числе Борис Гребенщиков, Андрей Звягинцев, Юрий Норштейн, Владимир Познер и Лия Ахеджакова.

Юрий Дмитриев находится под арестом с августа 2018 года. Ему предъявлено обвинение в сексуальном насилии над своей приемной дочерью. Это уже второе уголовное дело в отношении историка: в апреле 2018 года его признали невиновным в совершении развратных действиях и изготовлении детской порнографии. После Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор.

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