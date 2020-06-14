Российские гостиницы обязали отчитываться о проживающих вместе, но не состоящих в браке постояльцах

Отдыхающие на берегу Иртыша в Омске. 12 июня 2020 г.

Роспотребнадзор обязал российские гостиницы отчитываться о причинах проживания в одном номере пар, не имеющих отметки о регистрации брака. Об этом в субботу, 13 июня, написала «Российская газета».

Реклама Читать далее

С июня вступили в силу новые рекомендации Роспотребнадзора и Ростуризма для возобновления работы гостиниц. Отели должны селить постояльцев по одному в номер, кроме членов семей. Если в одном номере окажутся не состоящие в браке пары, надзорное ведомство может потребовать от гостиницы объяснение.

Президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин уверен, что проживать в одном номере могут «не обязательно муж и жена, а, например, жених и невеста». Также Ламшин считает, что не будет нарушением поселить вместе друзей, которые «постоянно общаются и вместе летели», рассказал представитель бизнеса «Российской газете».

«Рекомендации разработаны для предприятий гостиничного бизнеса и бремя доказывания семейного статуса полностью входит в сферу ответственности гостиницы», — говорится в комментарии Роспотребнадзора.

С середины июня во многих регионах России возобновляют работу гостиницы. С 11 июня открылись гостиницы Калининградской области. С 12 июня начали работать небольшие отели в Краснодарском крае. С середины июня должны заработать гостиницы в Приморском крае. В июне обещают открыться базы отдыха в Карелии.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться