ХМАО вошел в пятерку российских регионов с наибольшим числом выявленных случаев COVID-19 за сутки

В России за последние сутки выявили 8835 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом в воскресенье, 14 июня, сообщает оперативный штаб по борьбе с эпидемией. Также за последние сутки 5409 человек выздоровели, 119 пациентов скончались.

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Общее число жертв эпидемии, согласно официальной статистике, достигло 6948 человек. Общее количество выздоровевших пациентов составляет 280 050 человек.

По данным оперативного штаба на 14 июня, число больных с диагнозом COVID-19 в России составляет 241 966 человек (+3307 за сутки). Сколько заболевших проходят лечение амбулаторно, а сколько госпитализировано, в оперативном штабе не уточняют.

Среди российских регионов первые три места по числу выявленных за сутки случаев заражения, как обычно, занимают Москва (+1477), Подмосковье (+717), Санкт-Петербург (+259). На четвертом месте находится Свердловская область (+254), на пятом — Ханты-Мансийский автономный округ (+229).

13 июня Росстат опубликовал статистику смертности в апреле 2020 года. По данным ведомства, общее число умерших с коронавирусом за этот период составило 2712 человек. При этом только у 1660 человек COVID-19 признали основной причиной смерти. Еще у 1052 скончавшихся в апреле был диагностирован коронавирус, но причиной смерти были названы другие болезни.

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