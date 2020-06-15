В Вашингтоне потребовали немедленно освободить Пола Уилана

Госсекретарь США Майк Помпео в понедельник, 15 июня, заявил, что в Вашингтоне возмущены решением российского суда, приговорившего американца Пола Уилана к 16 годам колонии по делу о шпионаже. Госдепартамент требует его немедленного освобождения.

Реклама Читать далее

Соединенные Штаты возмущены приговором Полу Уилану «после тайного судебного разбирательства с тайными доказательствами и без должного внимания к свидетелям защиты», — заявил глава Госдепартамента.

Обращение с американским гражданином со стороны российских властей Майк Помпео назвал «ужасающим». «Россия не предоставила господину Уилану объективное разбирательство в независимом и беспристрастном суде. Во время его заключения (российские власти) подвергли его жизнь опасности, игнорируя его давние проблемы со здоровьем, и бессовестно удерживали его в изоляции от семьи и друзей», — добавил Помпео.

Госдепартамент потребовал немедленно освободить Пола Уилана, бывшего морского пехотинца, имеющего гражданство США, а также паспорта Канады, Ирландии и Великобритании.

Посол США в России Джон Салливан также потребовал немедленно освободить Пола Уилана. Суровый приговор ему он назвал «насмешкой над правосудием». «Этот тайный судебный процесс, в ходе которого не было представлено никаких доказательств, является вопиющим нарушением прав человека и норм международного права», — добавил он.

Ранее 15 июня Мосгорсуд признал американца Пола Уилана виновным в шпионаже и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима. Сам Пол Уилан свою вину не признал.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться