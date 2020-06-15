В Москве Пола Уилана приговорили к 16 годам колонии строгого режима по делу о шпионаже

Пол Уилан на вынесении ему приговора в Мосгорсуде, 15 июня 2020 г.

В понедельник, 15 июня, Мосгорсуд признал виновным в шпионаже американца Пола Уилана и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима, сообщает «Интерфакс».

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Прокуратура просила для Пола Уилана 18 лет колонии строгого режима.

Пол Уилан своей вины не признал и назвал судебный процесс политическим. Его адвокат Владимир Жеребенков заявил о намерении обжаловать приговор.

Гражданина США Пола Уилана ФСБ задержала в Москве 28 декабря 2018 года. Через несколько дней ему предъявили обвинения в шпионаже. Уилана задержали через несколько недель после ареста в США россиянки Марии Бутиной по обвинению в незаконной работе иностранным агентом.

В феврале 2019 года адвокат американца подтвердил наличие у его подзащитного сведений, содержащих гостайну, но настаивал, что Уилана «подставил» знакомый, передавший ему флешку с этими данными. Семья Уилана сообщала, что он приехал в Россию на свадьбу друга.

Кроме гражданства США у Уилана имеются паспорта Канады, Ирландии и Великобритании. Он работал директором по безопасности в американской компании BorgWarner, производящей автозапчасти. Ранее он был морским пехотинцем и участвовал в военной кампании в Ираке в 2004 и 2006 годах. Затем его уволили из вооруженных сил из-за обвинений в хищениях. По данным СМИ, в последние годы Уилан неоднократно приезжал в Россию.

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