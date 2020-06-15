В России еще один пожилой ученый стал фигурантом дела о госизмене

Как сообщает «Медуза», еще одно уголовное дело о госизмене возбудили в отношении российского ученого. ФСБ считает, что 78-летний специалист по Арктике Валерий Митько передал секретные данные Китаю. Сам Митько говорит, что читал лекции в китайском университете и всю информацию собирал из открытых источников. С февраля ученый находится под домашним арестом.

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Валерий Митько — профессор, капитан первого ранга в отставке. Как сообщает правозащитная организация «Команда 29», Валерий Митько — доктор технических наук, действительный член Российской Академии естественных наук, член-корреспондент Санкт-Петербургской инженерной академии, президент Арктической академии наук, созданной его усилиями. Он автор более 400 научных трудов и двух учебников. За годы научной деятельности награжден 24 медалями.

С 2016 года Валерий Митько преподает в Даляньском морском университете в Китае в качестве приглашенного профессора. Его жена Татьяна Митько рассказывает, что он ездил туда дважды в год с лекциями по гидрофизике.

В постановлении о домашнем аресте говорится, что как минимум с весны 2017 года Валерий Митько сотрудничал с китайскими спецслужбами и якобы «из корыстной заинтересованности» согласился собирать секретную информацию «военного характера». По версии ФСБ, речь идет о способах обнаружения подводных лодок. Как считает ФСБ, 24 марта 2018 года Митько вывез и передал китайским спецслужбам соответствующие данные, якобы осознавая, что действует в ущерб безопасности России.

Адвокат Митько из правозащитной организации «Команда 29» Иван Павлов полагает, что за его подзащитным следили несколько лет из-за его контактов с иностранными коллегами. Адвокат рассказал, что в марте 2018 года ученый в очередной раз полетел в Китай с лекцией. В аэропортру его багаж негласно вскрыли сотрудники ФСБ, сфотографировали сложенные там бумаги и заново запечатали, рассказывает он, ссылаясь на материалы дела.

Экспертиза установила, что один из документов содержал гостайну. По словам Ивана Павлова, документ содержал информацию о характеристиках подлодок, в том числе о методах их обнаружения. Валерий Митько утверждает, что взял информацию из открытых источников, чтобы дать ее на лекции. Документ находится у следствия, которое отказывается предоставить его защите, рассказывает Иван Павлов. Жена Валерия Митько рассказывает, что во время службы на флоте у ее мужа был допуск к гостайне по низшей — третьей — форме. Но этого допуска у Валерия Митько нет уже более 15 лет. Сам Валерий Митько отрицает какие-либо контакты с китайскими спецслужбами.

Рано утром 11 февраля к нему домой пришли сотрудники ФСБ с обыском. В тот же день ученого отправили под домашний арест. 5 июня меру пресечения Митько продлили до октября. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. «Медуза» отмечает, что у ученого серьезные проблемы с сердцем и инвалидность третьей группы.

Татьяна Митько полагает, что ее мужа не отправили в СИЗО из-за эпидемии коронавируса и шума вокруг дела о госизмене в отношении другого пожилого ученого, 76-летнего Виктора Кудрявцева. Его обвиняют в передаче данных бельгийскому институту. Кудрявцева в прошлом году отпустили под подписку о невыезде в связи с тяжелым состоянием здоровья.

11 июня стало известно, что 79-летнего ученого Владимира Лапыгина, приговоренного к семи годам колонии строгого режима по делу о госизмене, суд освободил по УДО. Бывшего сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Владмира Лапыгина тоже обвинили в передаче Китаю секретный сведений — программы расчета аэродинамических характеристик гиперзвуковых летательных аппаратов. Своей вины ученый не признал. Защита Владимира Лапыгина утверждает, что в отправленном файле не было никакой секретной информации. Свидетелем защиты выступил и сам автор программы.

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