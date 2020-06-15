«Дальнейшее блокирование — нецелесообразно»: в Думу внесли законопроект о разблокировке Telegram

Депутаты от «Справедливой России» внесли в Госдуму законопроект о запрете блокировки мессенджера Telegram, как «официального сервиса» госорганов. В понедельник, 15 июня, проект закона был размещен в электронной базе парламента.

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«Законопроект направлен на запрет блокировки информационных ресурсов и на разблокировку уже заблокированных информационных ресурсов (например, мессенджер Telegram), которые при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации осуществляют информирование о ней, а также являются основными источниками получения информации о текущей ситуации для органов государственной власти и должностных лиц», — говорится в пояснительной записке.

В документе отмечается, что несмотря на все меры, предпринимаемые Роскомнадзором с апреля 2018 года, Telegram все еще доступен для скачивания и использования в России.

Авторы законопроекта ссылаются на замминистра связи и массовых коммуникаций Алексея Волина, который заявил, что полная блокировка сервиса невозможна, и пояснил, что решение о блокировке не означает запрет на его использование. «Таким образом, использование мессенджера Telegram в России является законным, а его дальнейшее блокирование — нецелесообразным», — делают вывод депутаты от «Единой России» Дмитрий Ионин, Федот Тумусов и Александр Терентьев, выступившие с законодательной инициативой.

Депутаты отмечают также, что телеграм используют множество российских госорганов, в том числе Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. И именно через телеграм государство «информирует граждан Российской Федерации о первостепенной и главной проблеме, с которой столкнулись все страны мира, — о коронавирусной инфекции COVID-19», — говорится в пояснительной записке.

Авторы законопроекта доработали свою инициативу с учетом требований Минкомсвязи, отмечает Znak.com. В частности они предлагают внести в закон «О связи» определение понятия «официальный сервис» — «сервис, который используют государственные органы и их должностные лица для распространения информации в целях реализации своих полномочий».

Роскомнадзор более двух лет пытается заблокировать Telegram в России по решению суда из-за того, что сервис отказался передавать ключи шифрования ФСБ. Мессенджер остается доступен и широко используется в России, в том числе органами государственной власти. Ранее авторы законопроекта о запрете блокировки Telegram заявляли, что безуспешные попытки заблокировать мессенджер наносят урон «престижу государственной власти».

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