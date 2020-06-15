Из «Ведомостей» в знак протеста уволились все заместители главного редактора

Все пять заместителей главного редактора «Ведомостей» решили уйти из газеты в знак протеста после назначения главредом издания Андрея Шмарова.

Все пять заместителей главного редактора «Ведомостей» решили уволиться из газеты в знак протеста после назначения главредом издания Андрея Шмарова. Об этом в понедельник, 15 июня, сообщается на сайте «Ведомостей».

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Из «Ведомостей» уходят Дмитрий Симаков, Борис Сафронов, Филипп Стеркин, Кирилл Харатьян и Александр Губский. Губский работает в газете с момента ее основания, остальные — около 15 лет. Уволились также и.о. шеф-редактора сайта vedomosti.ru Александра Чунова и редактор отдела экономики Елизавета Базанова.

Андрей Шмаров с марта этого года исполнял обязанности главного редактора. В понедельник стало известно, что совет директоров издателя газеты «Бизнес ньюс медиа» утвердил его в должности главреда. Трое из шести его членов проголосовали за Шмарова, двое — за Анфису Воронину, кандидатуру которой предложила редакция. Правом решающего голоса воспользовался новый владелец «Ведомостей» Иван Еремин, поддержавший Шмарова.

На первой встрече с редакцией Андрей Шмаров сообщил, что не знаком с кодексом журналистов «Ведомостей» — «Догмой». Уволившиеся сотрудники «Ведомостей» подчеркивают, что за три месяца в качестве и.о. главы редакции он «неоднократно нарушил установленные в „Ведомостях“ редакционные нормы и правила».

Журналисты жаловались на цензуру с его стороны. «Шмаров без обсуждения с автором заметки изменил на прямо противоположный заголовок статьи о „Роснефти“, без консультаций с юристами „Ведомостей“ снял с сайта колонку Константина Сонина о „Роснефти“. Также и. о. главного редактора запретил публиковать новости на основе исследований „Левада-центра“, сославшись на просьбу администрации президента», — говорится в материале «Ведомостей».

Из-за нежелания работать под его руководством редакцию в последние месяцы покинули уже 10 журналистов, в том числе руководители трех отделов.

Андрею Шмарову 65 лет. Свою карьеру он начал как экономист в НИИ Госплана в СССР, затем был научным редактором в ИД «Коммерсантъ». Он — один из основателей журнала «Эксперт. В последние 13 лет его карьера не была связана с деловыми СМИ, сообщается на сайте «Ведомостей».

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