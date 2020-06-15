Латиноамериканская актриса Наталия Орейро попросила российское гражданство

Звезда аргентинского сериала 1990-х «Дикий ангел» Наталия Орейро попросила российское гражданство. Об этом она заявила 15 июня в интервью агентству ТАСС. Актриса и певица родом из Уругвая сообщила, что сейчас ее документы находятся на рассмотрении.

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«Однажды я пошла в посольство (России в Аргентине — прим. ТАСС) по различным вопросам. Я так много путешествую и имею столько связей с Россией, что меня спросили, хотела бы ли я оформить это официально. Я сказала, что для меня это была бы честь. Так что я заполнила кучу бумаг, которые меня попросили, и это на рассмотрении», — цитирует ТАСС слова 43-летней Наталии Орейро.

По словам актрисы, все началось с шутки в эфире программы Первого канала «Вечерний Ургант». «Я была в программе Ивана Урганта, и он мне сказал, что я самая русская среди иностранок. Я ему ответила, что у меня нет никаких сомнений. И я сказала, что Путину следовало бы дать мне гражданство. Я сказала это в шутку, а не как просьбу, чтобы это произошло, но конечно, мне очень хотелось бы получить российское гражданство», — рассказала Орейро.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила изданию «Открытые медиа», что российское внешнеполитическое ведомство не делало актрисе предложения стать гражданкой РФ.

«Это не дело МИДа. Если у иностранца есть желание получить гражданство, и он находится за границей, то посольства оказывают консультативную, информационную помощь», — цитируют Захарову «Открытые медиа».

ТАСС Наталия Орейро рассказала, что впервые приехала в Россию в 2001 году и немедленно почувствовала «духовную связь» с этой страной. «История России — это очень мощная, большая история, полная храбрости, мужества, выносливости», — заявила она. С начала 2000-х актриса регулярно приезжает в Россию с гастролями. Как пишет ТАСС, она учит русский язык.

9 мая посольство РФ в Аргентине распространило видео, на котором Орейро поет песню Булата Окуджавы «Нам нужна одна победа». Новость об исполнении песни подхватили тогда российские официальные СМИ.

Музыкальное поздравление по случаю Дня Победы от любимицы российской публики, известной латиноамериканской актрисы и... Publiée par Посольство России в Аргентине sur Samedi 9 mai 2020

Одним из первых среди мировых селебрити российское гражданство получил в феврале 2013 года французский актер Жерар Депардье. Свое решение стать гражданином России «слишком высоким для его возраста» налогообложением во Франции. Cначала звезда французского кинематографа был прописан в Саранске, а в конце 2018 года получил прописку в Новосибирске. Кроме того, у актера есть квартира в Грозном, подаренная ему главой чеченской республики Рамзаном Кадыровым.

Российский паспорт есть у граждан США актера Стивена Сигала и боксера Роя Джонса-младшего. Их соотечественник, американский боец смешанных единоборств Джефф Монсон не только получил российское гражданство, но и избрался в совета Красногорского городского округа Московской области от партии «Единая Россия».

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